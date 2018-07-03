Правоохоронцями задокументовано понад 50 епізодів протиправної діяльності злочинної групи.

На Тернопільщині передано до суду справу щодо 7 осіб, які виготовляли та збували амфетамін.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, під час досудового розслідування встановлено, що 7 мешканців Тернопільщини впродовж 2017-2018 років виготовляли, перевозили, а також незаконно збували на території області психотропну речовину – амфетамін. Правоохоронцями задокументовано понад 50 епізодів протиправної діяльності злочинної групи.

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Розслідування завершено.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст.307 (незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно), ч.2 ст.306 (розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, вчинене повторно) ч.1-3 ст. 311 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).