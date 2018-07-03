Присвячена проща 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир та цілісність України.

На Тернопільщині 14-15 липня відбудеться Загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру в Зарваниці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, очікується, що цього року участь у прощі візьмуть до 100 тис. прочан з усього світу.

Присвячена проща 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир та цілісність України. Участь у ній візьмуть глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, голова Єпископської Конференції Італії Кардинал Гвальтьєро Бассетті, апостольський нунцій в Україні архиєписком Клаудіо Гуджеротті, єпископат та духовенство УГКЦ.

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Голова ТОДА Степан Барна з митрополитом Тернопілсько-Зборівським УГКЦ Василієм Семенюком на території Марійського духовного центру учора провели спільний організаційний комітет з питань підготовки до прощі.

Було домовлено, що для паломників, які прибудуть на прощу до Зарваниці, буде організований цілодобовий медичний супровід, поліцейські здійснюватимуть забезпечення громадського порядку, чергуватимуть також надзвичайники. Для тих прочан, які прибудуть до нас із сусідніх областей та прибудуть із-за кордону, буде організовано місця для зупинок на ночівлю.