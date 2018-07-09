Зловмисник пізно вночі проник до помешкання пенсіонерки, і вимагав гроші на поїздку до сусідньої області.

На Тернопільщині затримали 39-річного рецидивіста, який з ножем пограбував 92-річну жінку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 8 липня до чергової частини Шумського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Жолобки було вчинено розбійний напад на місцеву жительку. Про випадок поліцейських повідомила сусідка потерпілої.

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Виїхавши на місце злочину, правоохоронці встановили, що зловмисник пізно вночі проник до помешкання пенсіонерки, знявши віконну шибу. Вимагав гроші на поїздку до сусідньої області. Коли старенька відмовилася давати кошти, той вийняв ніж, який приніс з собою, і став погрожувати. Відтак забрав у пенсіонерки 1,5 тис. грн. В нападникові потерпіла впізнала свого неодноразово судимого 39-річного сусіда.

Зловмисника поліцейські розшукали того ж дня. Проте той вже встиг у райцентрі пропити чужі гроші.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).