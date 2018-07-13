На Тернопільщині платникам податків у першому півріччі повернули 205 млн грн ПДВ – 93,1% від заявленого

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 57 млн грн.

На Тернопільщині платникам податків у першому півріччі повернули 205 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.

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Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом з початку року 74 суб’єкти господарювання регіону заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 220 млн грн. Торік ця сума за відповідний період становила 206 млн гривень.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 57 млн грн, з них 46 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 11 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду.