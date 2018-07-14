Голова ТОДА пригостив морозивом усіх паломників, які йдуть пішки з Тернополя на прощу до Зарваниці (фото)

Як запевнив голова Тернопільської ОДА, всі служби при потребі готові надати прачанам кваліфіковану допомогу.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна пригостив морозивом усіх паломників, які йдуть пішки з Тернополя на прощу до Зарваниці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, сьогодні Барна зустрівся з людьми, поцікавився їхнім самопочуттям, чи не потрібна їм допомога й дав відповіді на усі поставлені питання.

Принагідно він пригостив усіх людей морозивом.

Як запевнив голова Тернопільської ОДА, всі служби при потребі готові надати прачанам кваліфіковану допомогу.

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«Сьогодні я переконався в тому, що наші стражі порядку, медичні працівники й рятувальники цілком готові до несення служби у ці важливі дні. У цілях безпеки на прощі будуть присутні також військові та співробітники Служби безпеки України», — зауважив Барна

Вздовж шляхів до Зарваниці, якими прямує піша колона, облаштовані медичні пункти з ліками й питною водою, є також місця для відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 липня у Марійському духовному центрі, що в селі Зарваниця Теребовлянського району, відбудеться традиційна щорічна загальнонаціональна проща.

Учора з Тернополя на прощу вирушили пішки понад тисяча прочан.