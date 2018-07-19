На Тернопільщині у ДТП загинув 24-річний мотоцикліст (фото)

Він не встиг загальмувати і врізався у бік вантажівки, яка саме з'їжджала з дороги.

На Тернопільщині у ДТП загинув 24-річний мотоцикліст.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася у Кременці 19 липня близько 11.35.

На автодорозі в місті не розминулися вантажівка та мотоцикліст. За попередніми даними водій автомобіля ЗіЛ 133, який належить місцевій пожежній частині, з'їжджав з дороги, повертаючи ліворуч. В цей момент вулицею рухався мешканець Шумська. Він не встиг загальмувати і врізався у бік вантажівки.

Зіткнення для мотоцикліста стало фатальним. Юнак загинув на місці автопригоди. Обставини аварії встановлять слідчі. У водія вантажівки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу.