У Тернополі оштрафували піротехніка, який застосував феєрверки у парку попри заборону міськвиконкому (фото)

Пристрій для вистрілів піротехнікою патрульні вилучили до рішення суду.

У Тернополі оштрафували піротехніка, який застосував феєрверки у парку попри заборону міськвиконкому використовувати піротехніку до завершення військових дій на сході України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, повідомлення про те, що на «Острівці кохання» лунають феєрверки надійшло патрульним о 22.09 год.

Коли правоохоронці прибули на місце виклику, заявник вказав охоронцям порядку на правопорушника.

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З’ясувалося, що піротехнік працював на весільне замовлення, щоб розважити гостей. Патрульні пояснили громадянину, що це протизаконно, оскільки з липня 2014 року виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про заборону використання піротехнічних засобів у Тернополі через військові дії на сході України.

На правопорушника патрульні склали адмінпротокол за ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів), який передбачає штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів.

Пристрій для вистрілів піротехнікою патрульні вилучили до рішення суду.