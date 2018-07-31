У Тернополі горіла недіюча котельня
10:43, 31 липня 2018Тернопіль
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Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Ілюстрація ДСНС на Тернопільщині
У Тернополі горіла недіюча котельня на вул. Гоголя.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вогнем знищено двері, віконні рами будівлі та меблі на загальній площі близько 15 мкв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано дану будівлю.
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