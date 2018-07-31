У Тернополі горіла недіюча котельня

10:43, 31 липня 2018
Тернопіль
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Ілюстрація ДСНС на Тернопільщині

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вогнем знищено двері, віконні рами будівлі та меблі на загальній площі близько 15 мкв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано дану будівлю.

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Теги: #пожежа#Тернопільщина#котельня