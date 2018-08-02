На Тернопільщині вантажівка виїхала на тротуар, загинула 8-річна дівчинка (фото)

Як встановили правоохоронці, підозрюваний в 2009 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинула 8-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у Чорткові учора 1 серпня. Водій Mitsubishi Canter, рухаючись вул. Шевченка, виїхав на тротуар. В цей момент там проходила мама зі своєю малолітньою донькою, які опинилися під колесами іномарки.

Дитина внаслідок отриманих травм померла ще до приїзду лікарів швидкої, жінку госпіталізували.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ.

Водія направили в медзаклад, аби перевірити його на стан сп'яніння, його затримано згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як встановили правоохоронці, підозрюваний в 2009 році вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.