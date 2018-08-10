Вогнем знищено колесо транспортного засобу, пошкоджено елементи кузова на площі 1 м кв.

На Тернопільщині загорілася вантажівка з зерном.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, інцидент стався 9 серпня о 13.59 в селі Козова на вул. Колійовій.

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Загорівся вантажний автомобіль «Renault Premium». Вогнем знищено колесо транспортного засобу, пошкоджено елементи кузова на площі 1 м кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної положено-рятувальної частини, під час гасіння врятовано автомобіль та 24 тонни зерна