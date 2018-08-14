Телефонний шахрай видурив у тернополянина 7 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з заявою до працівників поліції звернувся пенсіонер і розповів, що до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку. Він повідомив про несанкціоноване втручання в систему фінустанови невідомими особами, і запевнив, що є загроза коштам тернополянина. Пройдисвіт запевнив власника карткового рахунку, що гроші можна вберегти, але для цього їй необхідно тимчасово перерахувати на інший активний рахунок або на мобільний телефон додзвонювача.

Потерпілий за підказками псевдопрацівника зняв готівку в банкоматі, а потім за допомогою терміналу переказав 7 тис. грн на два номера мобільного зв’язку.

Врешті збагнувши, що спілкувався з шахраєм, чоловік звернувся в поліцію.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 частини Кримінального кодексу України (шахрайство).