У Тернополі розшукують чоловіка, який у трьох закладах розрахувався фальшивими 500-гривневими купюрами
11:55, 15 серпня 2018Тернопіль
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Учора 14 серпня впродовж дня жертвами шахрая стали продавці трьох закладів.
У Тернополі розшукують чоловіка, який у трьох закладах розрахувався фальшивими 500-гривневими купюрами / facebook.com/UA.KyivPolice
У Тернополі розшукують чоловіка, який у трьох закладах розрахувався фальшивими 500-гривневими купюрами.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 14 серпня впродовж дня жертвами шахрая стали продавці трьох закладів. За 45 хвилин невідомий за фальшиві купюри здійснив покупки в двох аптеках та одному магазині на пр. Злуки.
За словами провізора аптеки, у них чоловік взяв товар на 65 грн. Спочатку банкнота викликала сумнів у продавця, але її все таки прийняли.
Директор закладу сумнівну банкноту занесла в банк і там підтвердили підробку хорошої якості.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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