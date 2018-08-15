Учора 14 серпня впродовж дня жертвами шахрая стали продавці трьох закладів.

У Тернополі розшукують чоловіка, який у трьох закладах розрахувався фальшивими 500-гривневими купюрами.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 14 серпня впродовж дня жертвами шахрая стали продавці трьох закладів. За 45 хвилин невідомий за фальшиві купюри здійснив покупки в двох аптеках та одному магазині на пр. Злуки.

За словами провізора аптеки, у них чоловік взяв товар на 65 грн. Спочатку банкнота викликала сумнів у продавця, але її все таки прийняли.

Директор закладу сумнівну банкноту занесла в банк і там підтвердили підробку хорошої якості.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.