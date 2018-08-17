У Тернополі противники будівництва котелень на торфі на 40 хвилин перекрили міжнародну трасу (фото, відео)

Правоохоронці поспілкувалися з людьми, після чого о 20.20 люди звільнили проїжджу частину.

У Тернополі противники будівництва котелень на торфі на 40 хвилин перекрили дорогу.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора в поліцію о 19.40 надійшло повідомлення від невідомого про те, що невідомі обмежили рух на вул. вул. 15 квітня (яка також є складовою міжнародної траси Доманове-Чернівці-Тереблече і об’їздною Тернополя, якою курсує як громадський, так і вантажний транзитний транспорт – УНІАН).

Слідчі оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що понад 50 людей безперервно ходять по пішохідному переході на вул. 15 квітня.

За даними поліції, основною вимогою людей було припинити реконструкцію котельні на вул. Київській, 3-а.

Правоохоронці поспілкувалися з людьми, після чого о 20.20 люди звільнили проїжджу частину.

Читайте такожНа Тернопільщині протестувальники майже дві години блокували дорогу державного значення

Приводом до акції протесту, з словами її учасників, стало те, що на вул. Київській впродовж кількох днів велися будівельні роботи. Люди переконані, що робітники пристосовували дану котельну до використанні торфу попри заборону суду проводити подібні роботи через невідповідність документації.

Жителі прилеглих до котельні будинків під час акції протесту скандували «Ні котельням на торфі!». Вони переконані, що канцерогенні викиди від спалення торфу згубно відіб’ються на їхньому здоров’ї та всіх тернополян.

Однак з активісток, голова ініціативної групи противників будівництва торф’яних котелень в Тернополі Юлія Мамчак під час перекриття дороги застерегла, що якщо влада міста не зважатиме на позицію тернополян, наступне перекриття дороги буде тривалішим.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, порушень громадського порядку під час акції протесту зафіксовано не було.