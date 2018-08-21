На Тернопільщині через падіння з підводи загинув 71-річний чоловік

11:53, 21 серпня 2018
Тернопіль
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Від удару внаслідок отриманих травм помер до приїзду швидкої / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в Шумському районі.

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За даними правоохоронців, літній чоловік під час перевезення тюків з соломою не втримався та впав з підводи. Від удару внаслідок отриманих травм помер до приїзду швидкої.

Інформацію про нещасний випадок внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

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Теги: #смерть#Тернопіль#падіння