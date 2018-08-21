На Тернопільщині через падіння з підводи загинув 71-річний чоловік

Літній чоловік під час перевезення тюків із соломою не втримався та впав з підводи.

На Тернопільщині, впавши з підводи, загинув 71-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в Шумському районі. Читайте такожНа Тернопільщині загинув житель Закарпаття, перекинувшись на Рендж Ровері За даними правоохоронців, літній чоловік під час перевезення тюків з соломою не втримався та впав з підводи. Від удару внаслідок отриманих травм помер до приїзду швидкої. Інформацію про нещасний випадок внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

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