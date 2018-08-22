У Тернополі після погоні патрульні затримали п’яного мотоцикліста без водійських прав
10:56, 22 серпня 2018Тернопіль
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Намагаючись уникнути відповідальності, побачивши службовий автомобіль правоохоронців, водій мотоцикла різко пришвидшив рух і почав тікати.
Ілюстрація PMG.ua
У Тернополі після погоні патрульні затримали п’яного мотоцикліста без водійських прав.
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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, намагаючись уникнути відповідальності, побачивши службовий автомобіль правоохоронців, водій мотоцикла різко пришвидшив рух і почав тікати. Інспектори наздогнали його на вул. Микулинецькій.
Водій різко загальмував, зіскочив з мотоцикла і побіг. Патрульні наздогнали втікача.
Щодо чоловіка складено два адмінпротоколи: за невиконання вимоги про зупинку та керування у стані алкогольного сп’яніння, оскільки драгер виявив в його крові 1,64 проміле алкоголю, що майже у 8 разів вищу норму. Також йому винесли постанову за відсутність водійського посвідчення.
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