Намагаючись уникнути відповідальності, побачивши службовий автомобіль правоохоронців, водій мотоцикла різко пришвидшив рух і почав тікати.

У Тернополі після погоні патрульні затримали п’яного мотоцикліста без водійських прав.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, намагаючись уникнути відповідальності, побачивши службовий автомобіль правоохоронців, водій мотоцикла різко пришвидшив рух і почав тікати. Інспектори наздогнали його на вул. Микулинецькій.

Водій різко загальмував, зіскочив з мотоцикла і побіг. Патрульні наздогнали втікача.

Щодо чоловіка складено два адмінпротоколи: за невиконання вимоги про зупинку та керування у стані алкогольного сп’яніння, оскільки драгер виявив в його крові 1,64 проміле алкоголю, що майже у 8 разів вищу норму. Також йому винесли постанову за відсутність водійського посвідчення.