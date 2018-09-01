На Тернопільщині напередодні навчального року утеплили школу райцентру за 2,75 мільйони гривень (фото)

Віднедавна даний навчальний заклад функціонує ще й як опорна школа.

На Тернопільщині напередодні навчального року утеплили школу у Підволочиській ОТГ за 2,75 мільйони гривень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, проект із енергоефективності школи, який передбачав утеплення фасаду та його фарбування відповідно до концепції «Нового освітнього простору», було втілено за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевого бюджету Підволочиської об’єднаної територіальної громади.

У школі навчаються 587 учнів, 55 з яких – першокласники. Віднедавна даний навчальний заклад функціонує ще й як опорна школа.

«Просторі класи з новими партами, мультимедійним обладнанням, дидактичними матеріалами та відпочинковими зонами – такими побачать свій навчальний простір майбутні школярі. Завдяки реформам, які сьогодні відбуваються в державі, – якісно змінюється й освіта. Підволочиська школа – приклад успішної взаємодії органів місцевого самоврядування та державної влади», – зауважив заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик.