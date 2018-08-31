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Впровадження «нової української школи» закладає основу нової якості освіти - Гройсман

13:49, 31 серпня 2018
Політика
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З 1 вересня в Україні стартує реформа НУШ / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова уряду заявив під час спілкування зі ЗМІ на «Лозівському ковальсько-механічному заводі» Харківської області.

«Ви чули доповідь міністра освіти про те, що Україна готова до навчального року. Ми починаємо зараз важкий, але дуже необхідний процес – впровадження «нової української школи» з 1-4 класу. Ми запровадили абсолютно нові стандарти навчання… Процес пішов», - сказав Гройсман.

«В принципі ми сьогодні закладаємо основу нової якості освіти через 12 років, тому що процес навчання буде тривати 12 років. Україна готова», - додав він.

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Гройсман також підкреслив, що урядові та державні програми спрямовані на те, щоб підтримувати українську освіту.

Як повідомляв УНІАН, новий навчальний 2018-2019 рік є визначним для освіти України, оскільки розпочинається перехід загальної середньої освіти на 12-річне навчання.

У Міністерстві освіти і науки розробили нову модель оцінювання в перших класах «нової української школи». Вона ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а також поступ кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком Свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими.

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Теги: #школа#навчальний рік#Нова українська школа#Володимир Гройсман#1 вересня