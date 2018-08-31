Впровадження «нової української школи» закладає основу нової якості освіти - Гройсман

Прем'єр-міністр запевняє, що Україна готова до нового навчального року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що впровадження «нової української школи» закладає основу нової якості освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова уряду заявив під час спілкування зі ЗМІ на «Лозівському ковальсько-механічному заводі» Харківської області.

«Ви чули доповідь міністра освіти про те, що Україна готова до навчального року. Ми починаємо зараз важкий, але дуже необхідний процес – впровадження «нової української школи» з 1-4 класу. Ми запровадили абсолютно нові стандарти навчання… Процес пішов», - сказав Гройсман.

«В принципі ми сьогодні закладаємо основу нової якості освіти через 12 років, тому що процес навчання буде тривати 12 років. Україна готова», - додав він.

Читайте такожЛілія Гриневич: Школа повинна зробити людину успішною… Для успішної кар’єри мають значення 15% тверді навички – знання, вузькопрофесійні вміння, а 85% – вміння навчатися протягом життя, критичне мислення

Гройсман також підкреслив, що урядові та державні програми спрямовані на те, щоб підтримувати українську освіту.

Як повідомляв УНІАН, новий навчальний 2018-2019 рік є визначним для освіти України, оскільки розпочинається перехід загальної середньої освіти на 12-річне навчання.

У Міністерстві освіти і науки розробили нову модель оцінювання в перших класах «нової української школи». Вона ґрунтується на формувальному оцінюванні, що дозволяє оцінити насамперед процес навчання, а не результат (тобто кількість помилок), а також поступ кожного учня. Зокрема, за запропонованим зразком Свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими.