На Тернопільщині відкрили комплекс спортивних споруд за 2,8 мільйона гривень (фото)

На Тернопільщині у Васильківцях Гусятинського району відкрили комплекс спортивних споруд за 2,8 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, комплекс «Поділля» включає футбольне та резервне поля, футбольний майданчик зі штучним покриттям, роздягальні з душовими для футболістів та арбітрів і трибуни для глядачів.

На будівництво комплексу спортивних використали 1,2 млн грн. субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ, 220 тис. грн. з місцевого бюджету та 1,35 млн грн спонсорської допомоги СФНВГ «Коваль».

«Це вже четвертий повноцінний стадіон в Гусятинському районі, де діти мають можливість займатися спортом та грати у футбол. Наша стратегія, щоб такі зміни відбувалися в розрізі кожного села області. Чому ми говоримо сьогодні про спорт? Тому що наше завдання відірвати дітей від комп’ютерів, планшетів, негативних звичок. Вперше за багато років ми почали реалізовувати такі програми по всій області на умовах співпраці з державою та органами місцевого самоврядування. І цей рік є безпрецедентним з точки зору розвитку спортивної інфраструктури», – зазначив під час відкриття голова ОДА Степан Барна.