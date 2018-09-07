На Тернопільщині внаслідок ДТП загинуло двоє осіб (Фото)

В результаті удару 21-річний кермувальник, мешканець села Озерянка та 38-річний пасажир зі Зборова загинули на місці автопригоди.

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинуло двоє осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія трапилася сьогодні 7 вересня близько 7 ранку на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава Руська» поблизу райцентру Зборів.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Volkswagen Golf" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з позашляховиком "Mitsubishi Outlander".

В результаті удару 21-річний кермувальник, мешканець села Озерянка та 38-річний пасажир зі Зборова загинули на місці автопригоди.

Водія іншої іномарки з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Причини ДТП встановить слідство. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 3 ККУ.