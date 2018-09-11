На Тернопільщині на базі ПТУ відкрили навчально-практичний центр, модернізований за 2 млн грн. (Фото)

На Тернопільщині на базі ПТУ відкрили навчально-практичний центр, модернізований за 2 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті центру взяли Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко, голова ТОДА Степан Барна, представники місцевої влади.

Зокрема на базі Кременецького професійного ліцею розпочали навчання за спеціальністю «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник».

Принагідно Кириленко та Барна спробували попрацювати з сучасними зварювальними апаратами.

«З кожним роком фахівців стає все менше через виїзд людей за кордон. Країні бракує добрих професіоналів: будівельників, слюсарів, електриків, зварників, кравців, швачок, дизайнерів. З кожним роком увага всіх гілок влади буде звернута саме на професійні освіту. Будемо скеровувати кошти як на закупівлю сучасного обладнання для навчання, так і на підвищення зарплат вчителям», – сказав під час відкриття центр Кириленко.

Барна додав, що місцеві агрофірми вкладають сотні мільйонів гривень в свій розвиток, при цьому вони потребують фахівців робітничих професій.

«Також в області лише цього року на ремонт мостів скерували 30 млн грн, наступного року скерують 60 млн грн. І зрозуміло, що для виконання цих робіт потрібно фахових зварників. При цьому підприємці розуміють, що вже потрібно платити достойні зарплати. Скажімо, в агрофірмі «Україна» Олега Крижовачука доярка заробляє 17 тис. грн, працюючи через день, механізатор – 30 тис. грн. Ми сподіваємося, що завдяки модернізації закладів профтехосвіти області поставатимуть якісні працівники, і що при цьому вони залишатимуться працювати в Україні, а не їхатимуть за кордон», – сказав Барна.

Він додав, що невдовзі навчально-практичний центр відкриють і на базі Шумського ПТУ, якому сьогодні подарували сучасник трактор МТЗ 2018 року виробництва.

«Наша стратегія – оновлення обладнання. Адже як можна випустити хорошого тракториста, якщо востаннє техніку в навчальному закладі оновлювали ще на початку 80-их років. Тоді як агропідприємства вже використовують сучасну техніку», – зауважив Барна.