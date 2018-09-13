Мешканець Тернопільщини через телефонного шахрая втратив 3,8 тисяч гривень
15:16, 13 вересня 2018Тернопіль
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Під час розмови зловмиснику вдалося дізнатися персональні дані потерпілого та зняти з неї готівку.
Ілюстрація \ REUTERS
Мешканець Тернопільщини через телефонного шахрая втратив 3,8 тис. грн.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, до 31-річного жителя Збаразького району зателефонував невідомий і представився працівником служби безпеки банку.
Співрозмовник повідомив, що картку чоловіка заблокували і для того, щоб він міг скористатися нею, потрібно провести деякі операції. Під час розмови зловмиснику вдалося дізнатися персональні дані потерпілого та зняти з неї готівку.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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