Шахрай, який представився поліцейським, видурив у 86-річного тернополянина 10 тисяч доларів
Шахрай, який представився поліцейським, видурив у 86-річного тернополянина 10 тис. доларів.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, близько 19 год у двері потерпілого постукали. Невідомий чоловік представився працівником поліції і повідомив, що онук господаря потрапив у ДТП, збив на смерть людину і тепер йому загрожує ув’язнення.
Псевдополіцейський зауважив, що може посприяти тому, аби винуватця ДТП відпустили. Розгублений дідусь погодився платити і віддав усі збереження родини – 10 тис. доларів .
Лише коли онук повернувся додому, тернополянин зрозумів, що його підступно обманули та зателефонував в поліцію.
За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України.