Шахрай, який представився поліцейським, видурив у 86-річного тернополянина 10 тисяч доларів

Пенсіонер "попався" на типовий трюк про те, що його онук збив на смерть людину, але поліцейський може йому допомогти за винагороду.

Шахрай, який представився поліцейським, видурив у 86-річного тернополянина 10 тис. доларів.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, близько 19 год у двері потерпілого постукали. Невідомий чоловік представився працівником поліції і повідомив, що онук господаря потрапив у ДТП, збив на смерть людину і тепер йому загрожує ув’язнення.

Псевдополіцейський зауважив, що може посприяти тому, аби винуватця ДТП відпустили. Розгублений дідусь погодився платити і віддав усі збереження родини – 10 тис. доларів .

Лише коли онук повернувся додому, тернополянин зрозумів, що його підступно обманули та зателефонував в поліцію.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України.