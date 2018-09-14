Тернопільщина отримала 247 пакунків малюка для новонароджених (Фото)
Тернопільщина отримала 247 пакунків малюка для новонароджених.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні 14 вересня голова ОДА Степан Барна вручив їх головам райдержадміністрацій.
Далі керівники районів відвідають кожну родину, у якій народилися дітки, і передадуть їм пакет, наданий державою.
"Держава виділяє по народженню кожної дитини 41 тис. грн впродовж трьох років із першою матеріальною допомогою в сумі 10 тис. грн. Сьогодні ми маємо можливість збільшити цю допомогу у вигляді пакунка для дитини", – зазначив Барна.
Він також уточнив, що проект мав стартувати з 1 вересня, але відбулася затримка.
"На сьогоднішній момент в області народилися 247 малюків і наше завдання доставити ці пакунки для кожної дитини", – підкреслив керівник області.
Очікується, що до кінця року в області народиться понад 3 тис. дітей. На даному етапі угода укладена між обласною державною адміністрацією та Кабінетом міністрів України на суму 15 млн грн.