Правоохоронці затримали злодія, який на Тернопільщині обікрав церкву (фото)

Підозрюваного оперативники затримали на території Рівненської області, де він намагався збути товар на ринку у місті Дубно.

Правоохоронці затримали злодія, який на Тернопільщині обікрав церкву.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про злочин у Збаразьке відділення поліції повідомив священик. Він розповів, що в ніч з 14 на 15 вересня в приміщення церкви Казанської ікони Божої Матері, що в селі Малий Кунець Збаразького району, проник невідомий.

Зловмисник потрапив в середину, розбивши вікно. За попередніми даними, він викрав гроші зі скриньки пожертв, а також Євангеліє та церковний реманент. Намагався ще відкрити сейф, проте це йому не вдалося.

Підозрюваного оперативники затримали на території Рівненської області, де він намагався збути товар на ринку у місті Дубно. Його на момент торгів помітив ветеран органів внутрішніх справ. Пенсіонер знав, що церковну атрибутику можна продавати лише зі спецдокументами. Про підозрюваного він повідомив на лінію "102".

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При перевірці з'ясувалося, що продавець – чоловік, який обікрав церкву на Тернопільщині. Він у скоєному зізнався. Зловмисник – житель Кіровоградської області. Йому інкримінують ст. 185 ч.а 3 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).