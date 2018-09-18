Телефонний шахрай видурив у 92-річної тернополянки 10 тисяч гривень

10:53, 18 вересня 2018
Тернопіль
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Ілюстрація zn.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на стаціонарний телефон пенсіонерки надійшов дзвінок від невідомого.

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У слухавці жінка почула чоловічий голос та подумала, що телефонує син. Невідомий сказав, що потрапив у ДТП і тепер має проблеми з поліцією. Далі він начебто передав трубку чоловіку, який представився співробітником поліції. Останній пообіцяв старенькій врятувати родича. Тернополянка на прохання співрозмовника назвала свою домашню адресу і невдовзі віддала невідомому 10 тис. грн.

Невдовзі дізналася, що стала жертвою шахрая.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

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Теги: #шахрайство#Тернопільщина