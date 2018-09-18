Телефонний шахрай видурив у 92-річної тернополянки 10 тисяч гривень

Невідомий представився сином потерпілої і сказав, що потрапив у ДТП та має проблеми з поліцією.

Телефонний шахрай видурив у 92-річної тернополянки 10 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, на стаціонарний телефон пенсіонерки надійшов дзвінок від невідомого. Читайте такожШахрай, який представився поліцейським, видурив у 86-річного тернополянина 10 тисяч доларів У слухавці жінка почула чоловічий голос та подумала, що телефонує син. Невідомий сказав, що потрапив у ДТП і тепер має проблеми з поліцією. Далі він начебто передав трубку чоловіку, який представився співробітником поліції. Останній пообіцяв старенькій врятувати родича. Тернополянка на прохання співрозмовника назвала свою домашню адресу і невдовзі віддала невідомому 10 тис. грн. Невдовзі дізналася, що стала жертвою шахрая. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

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