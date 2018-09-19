На Тернопільщині рятувальники гасять пожежу покладів торфу (фото)

Ймовірно, до виникнення даної надзвичайної події призвело випалювання сухої трави, полум’я з якої перекинулось на торф.

На Тернопільщині рятувальники гасять пожежу покладів торфу.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 18 вересня у Кременецькому районі поблизу села Сапанів, Велокомлинівецької сільської ради виникла пожежа покладів торфу окремими осередками на площі 0,9 га.

Ймовірно, до виникнення даної надзвичайної події призвело випалювання сухої трави, полум’я з якої перекинулось на торф.

До гасіння залучено сили та засоби 5-ї державної пожежно-рятувальної частини: 12 чоловік особового складу, три одиниці спецтехніки та дві мотопомпи. Забір води на гасіння проводиться з річки Іква, що протікає неподалік.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.