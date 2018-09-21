За словами начальника управління освіти й науки облдержадміністрації, це дозволить зекономити до кінця року майже 5 млн. грн.

Педагогам Тернополя з метою економії коштів зменшено надбавку за престижність праці з 20% до 10%.

Як повідомила УНІАН начальник управління освіти й науки облдержадміністрації Ольга Хома, це дозволить зекономити до кінця року майже 5 млн. грн.

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«Загалом Тернопіль у 2018 році отримав із державного бюджету освітню субвенцію у розмірі 269 млн 283 тис. грн. Ці кошти передбачені на фінансування закладів загальної середньої освіти та професійно-технічних навчальних закладів. Те, що місто сьогодні боргує освітянам заробітну плату – це їхня відповідальність як органу місцевого самоврядування. Бо освітня субвенція розподіляється за чітко визначеною формулою. Всі інші нюанси повинні бути передбачені у місцевому бюджеті», – зауважила Хома.

За її даними Тернопіль у новий рік увійшов із задекларованою потребою у додаткових майже 57 млн грн на освіту. Для того, щоб це питання врегулювати, зробили перерозподіл коштів з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції і боргове навантаження вдалося зменшити вдвічі.

«Держава повністю виконала взяті на себе зобов’язання і сьогодні заборгованості перед освітянами з виплати заробітної плати не має», – підкреслила Хома.