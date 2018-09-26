На Тернопільщині після падіння у колодязь загинув чоловік

Поліцейські підозрюють, що чоловік нахилився, аби напитися води з відра, втратив рівновагу та впав у колодязь.

На Тернопільщині, впавши у колодязь, загинув 48-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещастя сталася в одному з сіл Лановецького району.

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За словами рідних, загиблий вранці залишився вдома через погане самопочуття, а батьки пішли поратися на господарстві. Коли ж повернулися, сина ніде не було.

Врешті батько виявив його тіло у колодязі на власному подвір’ї. Поліцейські підозрюють, що чоловік нахилився, аби напитися води з відра, втратив рівновагу та впав у колодязь.

Інформацію про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.