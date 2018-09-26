Голова ТОДА звернув увагу керівництву Тернополя на необхідність покращити динаміку обладнання будівель засобами обліку теплової енергії

Область вже на 100% обладнана такими лічильниками, тоді як Тернопіль – лише на рівні 15-17%.

Голова ТОДА Степан Барна звернув увагу міському голові Тернополя Сергію Надалу на необхідність покращити динаміку обладнання будівель засобами обліку теплової енергії в обласному центрі.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації.

Попередньо начальник управління ЖКГ та енергозбереження ТОДА Дмитро Пастернак повідомив, що область вже на 100% обладнана такими лічильниками, тоді як Тернопіль – лише на рівні 15-17%.

При цьому Пастернак зауважив, що обладнання приладами обліку теплової енергії є одним з показників, за якими визначають рейтинг області.

«Хочу побачити, що це питання буде вирішене. Наразі буксуємо по Тернополю. І знову нас цей показник буде тягнути на низ при визначенні рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів. Щоб знову не сталося так, що ми в кінці року займатимемо останні місце за цим показником. Маємо разом працювати в цьому напрямку. Всі чули позицію прем’єр-міністра України: там де немає обліку тепла, там крадуть. Крапка. Тому треба навести порядок в цьому питанні», – наголосив Барна.