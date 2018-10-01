Причини аварії встановить слідство. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

На Тернопільщині у комі госпіталізували 28-річного чоловіка який перекинувся на автомобілі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 30 вересня близько 23 год трапилася аварія на дорозі в селі Куропатники.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на трасі Бережани-Будилів водій автомобіля Ford Scorpio, уродженець Козівського району, не впорався з керуванням. Його автомобіль злетів в кювет і там перекинувся.

Із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку в церебральній комі потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Бережанської лікарні.

Причини аварії встановить слідство. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.