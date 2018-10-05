Тернопільщина представила свій туристичний потенціал на міжнародній виставці UITM’2018 (фото)

Крім роботи стенду делегація з Тернопільщини взяла участь у презентаціях, семінарах та зустрічах з представниками туристичних компаній та представниками інших регіонів.

Тернопільщина представила свій туристичний потенціал на міжнародній виставці UITM’2018.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 25-ий ювілейний Міжнародний туристичний салон «Україна» триває 3-5 жовтня у Міжнародному виставковому центрі у Києві. Тернопільщина на ньому інформує про свої головні туристичні родзинки.

«Це вже стало традиційним заходом для професіоналів туристичної сфери, туристів та прихильників як внутрішнього, так зовнішнього туризму. Тернопілля постійно представлене на виставці та здійснює промоцію туристичного потенціалу краю. Цьогоріч нашу область популяризували відділу туризму облдержадміністрації, туристична асоціація Тернопілля, інформаційний туристичний центр Тернополя, Чортківська міська рада, туристична база «Над Стрипою», – розповів начальник відділу туризму облдержадміністрації Ростислав Яцків.

Під час виставки представники туристичного бізнесу мають можливість ознайомитися з напрацюваннями міжнародних і вітчизняних компаній, провести переговори, укласти вигідні контракти з лідерами туристичної індустрії, обмінятися досвідом з іноземними колегами та партнерами в області просування країн та туристичних дестинацій, спостерігати за успішними прикладами просування інших країн.

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Крім роботи стенду делегація з Тернопільщини взяла участь у презентаціях, семінарах та зустрічах з представниками туристичних компаній та представниками інших регіонів.