На Тернопільщині презентували проект розвитку еко- та агротуризму "Тернопільське Придністер’я" (фото)

25 січня у Тернопільській обласній державній адміністрації відбулася презентація проекту «Тернопільське Придністер’я».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, ініціатива має на меті впровадження європейської моделі розвитку туристичних територій завдяки реалізації пілотних проектів зі створення Зелених Шляхів (Greenways) у Борщівському, Бучацькому, Заліщицькому, Монастириському та Чортківському районах.

Проект представили громадськості експерти Сергій Підмогильний та Андрій Гінкул. Розробниками цієї ініціативи стали ГО «Українська асоціація активного та екологічного туризму» спільно з відділом туризму Тернопільської ОДА. До підготовки та реалізації проекту також залучені об’єднані територіальні громади, місцеві ради, підприємці, суб’єкти туристичної діяльності (готельєри, ресторатори, власники сільських зелених садиб, баз відпочинку), громадські організації.

«Стратегія розвитку туризму Зеленого Шляху «Тернопільське Придністер’я» розроблена на 2018-2022 роки. Документ пропонує розвиток території п’яти районів, прилеглих до Дністра, з подальшим плануванням територіального туристичного продукту, створенням пропозиції видових туристичних продуктів, визначення необхідної для них інфраструктури», – повідомив Сергій Підмогильний.

Він наголосив, що діяльність Зелених Шляхів створює можливості для пожвавлення активності місцевих громад і розвитку щонайменше 15-ти видів підприємництва.

«Розвиток таких проектів дозволяє самими учасниками ринку та представниками місцевих громад створити конкурентний територіальний туристичний продукт, що буде інтегрований в національну і європейську мережу Зелених Шляхів. Зелені маршрути є також основою для реалізації місцевих ініціатив соціального характеру і проектів, пов’язаних з охороною природи ландшафтів, збереженням культурної спадщини, екологічним туризмом і транспортом, що не забруднює навколишнє середовище», – зазначив Підмогильний.

Також вздовж маршруту передбачена наявність малої інфраструктури – місць для відпочинку, щитів з інформаційними таблицями єдиного взірця з графічними картами і логотипом маршруту. Мають також проходити спеціально прокладені велодоріжки, щоб створити безпеку для велосипедистів.

Довідка УНІАН. Тернопільщина стала третьою областю, де розпочинає працювати проект, що спрямований на розвиток Зелених Шляхів (Greenways). Подібні проекти вже реалізуються у Київській та Рівненській областях.