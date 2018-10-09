На Тернопільщині невідомі підпалили три трактори місцевого фермера

Збитки потерпілий оцінив в 60 тис. доларів.

На Тернопільщині невідомі підпалили 3 трактори місцевого фермера.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злочин трапився опівночі неподалік села Кобилля Збаразького району. На територію тракторної бригади проникла група з трьох осіб та підпалила трактори. Зловмисників зафіксувала камера відеоспостереження. На ній видно, як чоловіки обливають транспорт якоюсь речовиною, підпалюють та тікають.

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На момент злочину на території господарства знаходився сам власник. Чоловік помітив пожежу, викликав поліцію та рятувальників. Вогонь почав гасити самостійно. Пожежу він зумів ліквідувати. Проте два з трьох тракторів ремонту уже не підлягають.

Збитки потерпілий оцінив в 60 тис. доларів. Чоловік каже, що причина підпалу – його бізнес. Наразі правоохоронці відпрацьовують кілька версій та встановлюють особи паліїв.

Працівники поліції звертаються до всіх, хто щось чув, бачив чи знає про ситуацію, яка трапилася на даному фермерському господарстві, повідомити на лінію “102″ або за номером телефону чергової частини Збаража: (068)346-73-46. Анонімність гарантується.