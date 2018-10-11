Хакери зняли з рахунку тернопільського підприємця 25 тисяч гривень

Запідозрив крадіжку підприємець тоді, коли в мобільному додатку проскочила чергова платіжка на суму 25 тис. грн. Чоловік встиг заблокувати рахунок та повідомив кіберполіцію про злочин.

Хакери зняли з рахунку тернопільського підприємця 25 тис. грн.

Як повідомив УНІАН інспектор відділу протидії кіберзлочинності в Тернопільській області Михайло Свистун, зняти через віддалений доступ ще 25 тис. зловмисникам не вдалося, оскільки підприємець побачив проблему і цього тижня звернувся до поліції.

Читайте такожТернополянка внаслідок телефонного шахрайства втратила 21 тисячу гривень

У ході перевірки стало відомо, що потерпілому, коли він їздив за кордон, фахівець встановив програму віддаленого доступу до робочого столу. Це дало можливість підприємцю працювати дистанційного з банківським обслуговування, перебуваючи за межами України, контролювати власні рахунки, проводити безготівкові банківські і міжбанківські платежі.

Запідозрив крадіжку підприємець тоді, коли в мобільному додатку проскочила чергова платіжка на суму 25 тис. грн. Чоловік встиг заблокувати рахунок та повідомив кіберполіцію про злочин.

«Хакери, скануючи відповідні порти та шляхом підбору паролів до RDP-протоколу, отримали доступ до комп’ютера та створили на ньому нового користувача з правами адміністратора під назвою «kedrolaz». Використавши облікові дані банківського рахунку підприємця для дистанційного банківського обслуговування, оформили дві фіктивні платіжні квитанції. Гроші перекинули на банківський рахунок одного із жителів міста Київ, а звідти грошові кошти перевели через одну із криптобірж у біткоїни», – розповів Свитсун.

Правоохоронці встановлюють ІР-адреси, з яких здійснювався взлом комп’ютера потерпілого та вивчають ланцюжок переміщення грошових коштів.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 361 ч. 1 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).