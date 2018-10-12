На Тернопільщині при спробі дати 300 доларів хабара військовому комісару затримали місцевого мешканця

Батько пропонував гроші військовому комісару за надання відстрочки від призову на проходження строкової військової служби.

На Тернопільщині при спробі дати 300 доларів хараба військовому комісару затримали місцевого мешканця. Читайте такожНа Тернопільщині чиновника, який отримав 100 євро хабара, оштрафували на 20,4 тисяч гривень Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що за надання відстрочки від призову на проходження строкової військової служби в Збройних Силах України синові, батько пропонував неправомірну вигоду тимчасово виконуючому обов’язки військового комісара одного із районів області в розмірі 300 доларів США. За вказаним фактом Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадженняза ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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