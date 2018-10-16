На Тернопільщині платникам податків за 9 місяців повернули 311 млн грн ПДВ

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 3 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

На Тернопільщині платникам податків у січні-вересні повернули 311 млн грн ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, загалом з початку року 87 суб’єктів господарювання заявили бюджетне відшкодування з ПДВ на розрахунковий рахунок в сумі 315 млн грн.

За результатами проведених перевірок з початку року упереджено 3 млн грн заявленого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 44 млн гривень, з них 33 млн грн перебувають в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 11 млн грн – в стадії судового та адміністративного розгляду. Станом на початок минулорічного жовтня невідшкодований залишок ПДВ на розрахунковий рахунок становив 47 млн гривень.

За 9 місяців 2018 року суб’єкти господарювання області спрямували до державного бюджету 852,4 млн грн податку на додану вартість, що на 276,5 млн грн перевищує показник за аналогічний період минулого року.

На даний час на Тернопільщині на обліку перебуває 2936 платників податку на додану вартість.