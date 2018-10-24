На Тернопільщині запрацював п’ятий в області інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами (фото)

11:07, 24 жовтня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА
Фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відкрили його на базі Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2. Участь в урочистому відкритті Центру взяв заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик, який щиро подякував усім, хто долучився до реалізації цієї благородної справи.

Фото прес-служби ТОДА

У закладі створено комфортні умови для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. Фахівці забезпечать їм методичний, психологічний  та логопедичний супровід.

Фото прес-служби ТОДА

Загалом Козівський інклюзивно-ресурсний центр надаватиме комплексну  всебічну допомогу 20-м дітям й проводитиме обстеження 150-ти дітей з усього району та Козлівської ОТГ.

Фото прес-служби ТОДА

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Теги: #Тернопільщина#інклюзивний центр