На Тернопільщині запрацював п’ятий в області інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами (фото)

У закладі створено комфортні умови для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

На Тернопільщині запрацював п’ятий в області інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відкрили його на базі Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2. Участь в урочистому відкритті Центру взяв заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик, який щиро подякував усім, хто долучився до реалізації цієї благородної справи.

У закладі створено комфортні умови для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами. Фахівці забезпечать їм методичний, психологічний та логопедичний супровід.

Загалом Козівський інклюзивно-ресурсний центр надаватиме комплексну всебічну допомогу 20-м дітям й проводитиме обстеження 150-ти дітей з усього району та Козлівської ОТГ.