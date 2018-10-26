На Тернопільщині відкрили 6-й інклюзивно-ресурсний центр (фото)

На Тернопільщині у Бучачі відкрили районний інклюзивно-ресурсний центр.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це вже шостий заклад такого типу, який створили в області завдяки проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

За даними голови Тернопільської ОДА Степана Барни, завдяки державній політиці в області протягом кількох місяців спрямовано щонайменше 6 млн грн на реалізацію програм підтримки дітей з особливими потребами, зокрема і на облаштування спеціальних класів.

«Завдяки меморандуму про долучення області до проекту Фонду Порошенка Тернопільщина вперше за багато років підняла не лише глобально проблему навчання дітей з особливими освітніми потребами, а й робить конкретні кроки у цьому напрямку. Лише в Тернопільській області проживають близько 13 тисяч дітей, які потребують особливої опіки», - наголосив очільник області під час відкриття ІРЦ.

Центр діятиме у приміщенні Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. У ньому фахівці надаватимуть комплексну психолого-педагогічну допомогу та проводитимуть корекційно-розвиткові заняття з дітками із Бучача, Трибухівців і Золотого Потоку. Уже є 58 заявок на навчання.