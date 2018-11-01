У Тернополі відсьогодні плата за централізоване опалення зросла майже на 45% до 44,7 грн за метр квадратний

Підняття тарифів мерія пояснює подорожчанням газу.

У Тернополі плата за централізоване опалення зросла майже на 50% до 44,7 грн за метр квадратний.

Як передає корреспондент УНІАН, відповідне рішення виконкому вступило в дію сьогодні.

Підняття тарифів мерія пояснює подорожчанням газу.

Згідно з рішенням, для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії новий тариф складе 1,776 тис. грн/Гкал (з податком на додану вартість).

Для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 44,67 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість). До цього дана плата складала 31 грн за метр квадратний.

Тариф з централізованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання складає тепер 100,4 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість),

за відсутності рушникосушильників, підключених до систем гарячого водопостачання, – 92,78 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість).