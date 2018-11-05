На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 78 голів птиці та 2 тонни кормів

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 78 голів птиці та 2 т кормів. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 листопада о 7.18 в с. Вільхівчик Гусятинського району виникла пожежа дерев’яної господарської будівлі. Вогнем знищено покриття будівлі на площі 120 м кв, 1 т зерна, 2 т сухих кормів (сіна), домашню птицю (78 голів), деревообробний станок, речі домашнього вжитку. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі. Матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.

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