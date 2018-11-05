На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 78 голів птиці та 2 тонни кормів
12:10, 05 листопада 2018Тернопіль
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Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
Ілюстрація REUTERS
На Тернопільщині внаслідок пожежі згоріло 78 голів птиці та 2 т кормів.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 листопада о 7.18 в с. Вільхівчик Гусятинського району виникла пожежа дерев’яної господарської будівлі.
Вогнем знищено покриття будівлі на площі 120 м кв, 1 т зерна, 2 т сухих кормів (сіна), домашню птицю (78 голів), деревообробний станок, речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі. Матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.
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