На Тернопільщині затримали групу помічників телефонних шахраїв, які за день забрали в трьох обдурених тернополян майже 25 тис. грн

У скоєному затримані зізналися. Кажуть, що виконували роль посередників – їм телефонували і давали конкретні адреси, куди їхати по гроші.

На Тернопільщині наприкінці минулого тижня затримали групу помічників телефонних шахраїв, які за день забрали в трьох обдурених тернополян майже 25 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, це вже друга затримана група шахраїв, яка співпрацювала з ув'язненими ЛНР. Цього разу в поле зору оперативників потрапило троє осіб – два раніше судимих чоловіка та жінка, уродженці Запорізької та Харківської областей.

У скоєному затримані зізналися. Кажуть, що виконували роль посередників – їм телефонували і давали конкретні адреси, куди їхати по гроші. Далі кошти розподілялися за схемою: 70% відсотків – на зону додзвонювачам, решта – посередникам, які забирали кошти.

Шахраї телефонували людям і повідомляли, що їхні родичі скоїли смертельне ДТП і пропонували вирішити питання за 10 тис. доларів, а врешті погоджувалися на суми, які людям вдавалося швидко назбирати.

Затриманим оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Обрали їм і міру запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 700 тис. грн кожному.