На Тернопільщині дороги облаштовують шумовими смугами та пішохідними переходами з пластику (фото)

Смуги та нові переходи з'являться до кінця року на дорогах від Тернополя до кордону з Хмельниччиною.

На Тернопільщині на відремонтованих дорогах з метою підвищення безпеки облаштовують шумові смуги та пішохідні переходи з пластику.

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, такі пішохідні зони мають покращену видимість, а також довший термін експлуатації. Їх зазвичай оновлюють раз в три роки, тоді як звичайна розмітка служить в рази менше.

На відновленій трасі у зоні пішохідних переходів також наносяться шумові смуги. Яскраві червоні смуги, що влаштовуються на дорожньому покритті у декілька рядів, спричиняють вібрацію та шум при наїзді на них колесами авто, чим привертають увагу водія та примушують його зменшити швидкість перед пішохідним переходом.

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Смугами та новими переходами дорожники області обіцяють до кінця року забезпечити дорогу від Тернополя до кордону з Хмельниччиною.

Ця ділянка траси М-12 Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка є частиною транснаціонального коридору GO Highway, який з’єднує українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі у Гданську та Гдині.