На Тернопільщині водій смертельно травмував 54-річну велосипедистку (фото)

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" був тверезий.

На Тернопільщині водій смертельно травмував 54-річну жінку на велосипеді.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталася учора близько обідньої пори у селі Лосяч Борщівського району.

Водій автомобіля «Мерседес» збив жінку, що їхала на велосипеді, після чого зателефонував в поліцію і розповів, що збив людину.

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Поліцейські встановили, що мешканець села Біла Чортківського району, рухаючись автодорогою Бучач-Чортків-Скала-Подільська вчинив наїзд на жительку селища Скала-Подільська Борщівського району, яка їхала на велосипеді в межах його смуги в зустрічному напрямку.

Внаслідок наїзду 54-річна жінка померла. Попередньо, водій іномарки був тверезий, відібрано зразки крові для експертизи. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині дивом вижив 61-річний водій, авто якого після ДТП розірвало навпіл.