На Тернопільщині дивом вижив водій, чиє авто після ДТП розірвало навпіл (фото)

Аварія трапилася за сильного туману близько 4-ї ранку.

На Тернопільщині дивом вижив 61-річний водій, авто якого після ДТП розірвало навпіл.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода трапилася на дорозі в обхід міста Тернопіль сьогодні, 31 жовтня, близько 4 год ранку.

На мості водій автомобіля ВАЗ-2103 не врахував дорожньої ситуації, не вибрав безпечної швидкості, як наслідок авто занесло і воно врізалося в бетонну огорожу.

На момент аварії в салоні перебував лише водій. Удар був настільки сильний, що легківку переламало навпіл, а пасажирське сидіння викинуло з салону взагалі.

При цьому водій залишився живий. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом ребра й ключиці.

Загрози його життю немає. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти розповіли, як п’яним водіям без великих зусиль вдається уникати покарання.