У Тернополі представники семи областей за участі Кириленка обговорюють зміни в підходах до національно-патріотичного виховання

Нарада для освітян та представників громадських організацій з питань практичних аспектів національно-патріотичного виховання проводиться вперше.

У Тернополі представники семи областей обговорюють зміни в підходах до національно-патріотичного виховання.

Як повідомив сьогодні під час брифінгу в Тернополі віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань В’ячеслав Кририленко, днями було погоджено зі всіма міністерствами нові підходи і тепер їх починають доносити до безпосередніх виконавців.

Влаштували її в Тернополі для учасників із 7 сусідніх областей. Нарада для освітян та представників громадських організацій з питань практичних аспектів національно-патріотичного виховання проводиться вперше.

«З нами приїхав Герой України, учасник АТО Володимир Жемчугов. Щоб всі побачили, що заради України багато хто готовий на все, і що Україна це цінує. Якщо говорити про конкретні речі, то ми хочемо відійти від Нарада для освітян та представників громадських організацій з питань практичних аспектів національно-патріотичного виховання проводиться вперше.формалізму і перестати робити заходи «для галочки». Патріотичні заходи мають заохочувати молодь, мотивувати. Сьогодні ми проведемо навчання тренерів Всеукраїнської гри «Джура», яке базуватиметься вже на новій стратегії. Зміни передбачають вшанування українських героїв, історичні студії тепер будуть обов’язкові на всіх етапах гри. Щоб це не була калька радянської «Зарніци»: побігали, пожили в наметах, подихали свіжим повітрям і все. «Джура» має стати грою, яка виховує українського патріота, людину, яка любить і цінує свою країну», – пояснив зміну концепції Криленко.

Радник міністра інформаційної політики з питань національно-патріотичного виховання молоді Жемчугов зазначив, що в Тернопіль приїхав презентувати кінопроект «Бранці Кремля».

«Зустрічаюся з студентами, презентуємо фільм, даруємо диски з цим фільмом, розповідаю про війну на Донбасі», – розповів Жемчугов.

Голова ТОДА Степан Барна, у свою чергу, відзначив кроки керівництва держави на пожвавлення патріотичного виховання.

«Впродовж кожного року на Тернопіллі проводять традиційні патріотичні заходи. Про теренову гру «Антонівці-Гурби» знає вся Україна, у ній беруть участь молоді люди з різних регіонів нашої держави. Ми зацікавлені, щоб таких заходів було в області ще більше. На патріотичне виховання молоді в обласному бюджеті закладено 1,2 млн грн. Тернопілля – колиска національно-визвольного руху. У нас діяв штаб УПА «Північ», маємо ту інфраструктуру, яка дає можливість виховувати молодь зі всієї України. Виховувати на прикладі наших героїв: Степана Бандери, Романа Шухевича, учасників національно-визвольних змагань, героїв Майдану та воєнних дій на сході України. Такими прикладами ми виховаємо покоління, які будуть цінувати цю державу», – висловив переконання керівник області.