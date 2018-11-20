32-річна тернополянка повернула власнику знайдений гаманець, у якому було 20 тиcяч гривень

Гаманець вона знайшла на території центрального автовокзалу. У портмоне виявила платіжку з іменем чоловіка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка самостійно намагалася розшукати власника портам не, а коли це їй не вдалося, жінка віднесла знахідку до поліції.

Як розповіла тернополянка правоохоронцям, гаманець вона знайшла на території центрального автовокзалу. У портмоне виявила платіжку з іменем чоловіка. Жінка обійшла найближчі заклади, поблизу яких знайшла гаманець, та запитувала чи бува ніхто такого не знає. Оскільки на слід чоловіка вийти їй не вдалося, тернополянка вирішила віднести гаманець до співробітників Тернопільського відділу поліції.

Правоохоронці оперативно розшукали власника завдяки тому, що у гаманці було водійське посвідчення. Ним виявився 34-річний житель обласного центру. За словами чоловіка, портмоне зберігав у верхній кишені куртки і не помітив, коли воно випало. Окрім понад 20 тис. грн, за які чоловік мав намір купити оргтехніку, в гаманці були документи та банківські картки.

Поліцейські подякували жінці за те, що не спокусилася на знайдений гаманець, а повідомила про знахідку правоохоронців.