Одним з головних пріоритетів розвитку Тернопільщини залишається стабільність та безпека – Барна

За його даними, на сьогодні у військових формуваннях Тернопільщини служать понад 5 тисяч осіб.

Одним з головних пріоритетів розвитку Тернопільщини залишається стабільність та безпека.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час свого виступу на Раді регіонального розвитку наголосив сьогодні голова ТОДА Степан Барна.

Він зауважив, що на території Тернопільської області протягом багатьох років знищувалися військові формування, розформовувалися військові частини.

«Одним з найбільших здобутків, який ми зробили під головуванням верховного головнокомандувача Петра Порошенка, це – відродження армії. Зокрема, Тернопільської 44-ої артилерійської частини, яка у 2014 році з перших днів війни стала на захист держави. Сьогодні бійці частини тримають захист на східному рубежі і унеможливлює просування російського агресора», – сказав голова ТОДА.

Він додав, що на сьогодні у військових формуваннях Тернопільщини служать понад 5 тис. осіб.

«Відбудовуємо військові частини у Тернополі, Чорткові, Теребовлі. Хоча говорили, що там вже нічого не буде, а територію забудують житловими кварталами. Понад 100 млн грн виділено на розбудову інфраструктури, щоб 840 військовослужбовців-контрактників артбригади мали де жити. Два гуртожитки будується у Тернополі, два – у Чорткові, три – у Теребовлі», – перелічив зроблене останніми роками Барна.

Водночас він підкреслив, що головним пріоритетом залишається питання обороноздатності, безпека жителів краю та України.

«Перспектива буде там, де буде стабільність, де буде безпека. В умовах окупації ми продовжуємо розбудовуватися, демонструємо позитивну динаміку, а в де в чому навіть показуємо приклад», – зауважив Барна.

Участь у засіданні Ради регіонального розвитку беруть голови РДА, керівники громад, керівники територіальних підрозділів. Ключовими питаннями обговорення є «Децентралізація: історії успіху», «Будівництво та інфраструктура», «Допомога поруч: доступна медицина», «Вчимось по-новому». Заплановано, що окрім обговорення позитивних зрушень в економіці та інфраструктурі Тернопільської області, присутні також визначать стратегію, яка дозволить сформувати комплекс заходів для розвитку краю в майбутньому.