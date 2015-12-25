Тернопільський обласний онкодиспансер отримав нове медобладнання

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, обладнання закупив один із місцевих меценатів.

Онкодиспансер отримав фіброгастроскоп та фіброколоноскоп японського виробництва, освітлювач гастроскопа та колоноскопа, біопсійні щипці, петлю для ендоскопічної поліпектомії, провідник для встановлення катетора для ентерального харчування, ендоскопічний електровідсмоктувач.

«Обладняння, яке ми отримали, – це апарати нового покоління, що дозволять виконувати і діагностичні, і хірургічні маніпуляції в повному об'ємі. Воно прискоротить час обстеження і дасть можливість верифікувати і точно підтвердити діагноз при кожному дослідженні», – зазначив головний лікар Тернопільського обласного онкологічного диспансеру Леонід Шкробот.

Він додав, що з кожним роком приріст онкологічної захворюваності на Тернопільщині становить 1,5-2%.

Зараз в області - 23 тис. пацієнтів з онкозахворюваннями, з них 12 тис. перебувають на обліку понад п’ять років.

«Однак відсоток запущеності онкологічних захворювань у пацієнтів є прогнозовано високим і на Тернопільщині, і по всій Україні. І нас він становить 18%. А дуже важливої є рання діагностика», – наголосив Шкробот.

Окрім нового обладнання онкодиспансер також отримав необхідні хімічні засоби для очистки, дезінфекції і стерилізації ендоскопічної апаратури, а також для операційної.