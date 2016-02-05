У Тернополі затримали злодія, який впродовж двох місяців обкрадав супермаркети

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік обирав момент, коли нікого не має поруч, після чого ховав товар під верхній одяг і виходив з магазину.

За даними правоохоронців, злодій неодноразов крав елітну випивку, а також шоколад. Зокрема, з одного тернопільського супермаркету загалом викрав 35 плиток шоколаду.

Читайте такожУ Тернополі відкрили справу щодо юнака, який пограбував перехожого, а згодом у відділку вдарив поліцейського

Чоловік крав товар впродовж кількох місяців. При цьому окрім Тернополя обкрадав і супермаркети в райцентрах.

Учора чоловіка затримали. Ним виявився 33-річний неодноразово судимий житель Тернополя.

Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.