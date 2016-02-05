Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала медобладнання на 110 тисяч гривень, зібраних на благодійній акції
За даними організаторів акції, минулого року на Тернопільщині участь у ній взяли майже 500 волонтерів – учні шкіл, студенти, члени молодіжних та дитячих громадських організацій.
Тернопільська обласна дитяча лікарня отримала медобладнання на 110 тис. грн, зібраних минулого року під час акції «Від серця до серця».
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за дані кошти була закуплена дозуюча апаратура для внутрішньовенного введення препаратів. Зокрема, лікарняний заклад отримав
4 шприцеві інфузійні насоси та 751 шприц Перфузор 50 мл з голкою для забору.
Дане обладнання буде використовуватися в реанімаційному відділенні.
«Лікування дітей області даним обладнанням здійснюватиметься безкоштовно», – запевнив під час передання апаратури радник голови ОДА Юрій Юрик.
За даними організаторів акції «Від серця до серця», минулого року на Тернопільщині участь у ній взяли майже 500 волонтерів – учні шкіл, студенти, члени молодіжних та дитячих громадських організацій.
В кожному районі області діяли штаби акції та загони волонтерів. Ними було зібрано 110 тис. 89 грн.
Загалом за 10 років проведення акції у Тернопільській області зібрано коштів та передано медичним закладам обладнання на суму 916,7 тис грн.